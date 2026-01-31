Ричмонд
Под Ростовом бухгалтер за четыре года потратила со счета начальницы 2,4 млн рублей

В течение четырех лет женщина оплачивала личные покупки, получив доступ к карте работодателя.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полицейские задержали бухгалтера, которая четыре года оплачивала личные покупки со счета начальницы. Об этом в субботу, 31 января, сообщили в Главном управлении МВД по Донскому региону.

— Инцидент произошел в Орловском районе. Местная предпринимательница обратилась в полицию. Она заявила, что ее бухгалтер с 2021 года тайно переводила деньги с ее расчетного счета, — ввели в курс дела в донском главке.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемую. Ей оказалась жительница района.

— Выяснилось, что женщина находилась в доверительных отношениях с потерпевшей. Она получила от предпринимательницы доступ к кодам из SMS для подтверждения платежей. Этой возможностью бухгалтер пользовалась несколько лет. За это время она много раз перевела с чужого счета деньги. Средства она тратила на личные нужды.

Таким образом, подозреваемая похитила у предпринимательницы более 2 миллионов 400 тысяч рублей. Все эти деньги она успела потратить.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

