Под Ростовом бухгалтер за четыре года потратила со счета начальницы 2,4 млн рублей

— Выяснилось, что женщина находилась в доверительных отношениях с потерпевшей. Она получила от предпринимательницы доступ к кодам из SMS для подтверждения платежей. Этой возможностью бухгалтер пользовалась несколько лет. За это время она много раз перевела с чужого счета деньги. Средства она тратила на личные нужды.