Под Новороссийском загорелась конюшня с 21 лошадью

Прибывшие на место подразделения установили, что огнем охвачена кровля здания на площади около 170 квадратных метров. Внутри находились человек и 21 лошадь, которым угрожала опасность. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных всех удалось вывести из горящего помещения. Возгорание было оперативно локализовано, а к 11:45 полностью ликвидировано.