Под Новороссийском загорелась конюшня с 21 лошадью

В пожаре под Новороссийском спасли человека и 21 лошадь.

Источник: МЧС РФ

В хуторе Камчатка под Новороссийском сотрудники МЧС России спасли человека и более двадцати лошадей во время пожара в конюшне. Сообщение о возгорании на улице Короленко поступило в экстренные службы утром 31 января в 09:33.

Прибывшие на место подразделения установили, что огнем охвачена кровля здания на площади около 170 квадратных метров. Внутри находились человек и 21 лошадь, которым угрожала опасность. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных всех удалось вывести из горящего помещения. Возгорание было оперативно локализовано, а к 11:45 полностью ликвидировано.

В тушении пожара были задействованы более 20 сотрудников МЧС и 7 единиц спецтехники. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать оставленный без присмотра включенный утюг.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять включенные электроприборы без контроля.