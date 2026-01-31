МВД сказало о задержании директора студии красоты и массажистки в Бобруйске

Правоохранители задержали в Бобруйске 56-летнюю директора студии красоты и 43-летнюю массажистку, сообщили в пресс-службе МВД.
Так, оперативниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями была раскрыта незаконная предпринимательская деятельность двух горожанок.
Без лицензии директор студии красоты со своей знакомой, работавшей у нее мастером аппаратного массажа, оказывали косметические услуги на спецоборудовании. Незаконный доход фигуранток превысил 55 тысяч белорусских рублей.
Задержанным инкриминируют незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, сопряженную с получением дохода в крупном размере.