Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ранившего прохожую из пневматики в Петербурге отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении 16-летнего подростка, который устроил стрельбу из пневматического пистолета у торгового центра в Санкт-Петербурге и попал в щеку проходившей мимо девушки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Калининский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Суд всем отказал, избрав несовершеннолетнему меру пресечения в виде домашнего ареста по 28 марта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сторона защиты просила избрать обвиняемому меру пресечения в виде залога или запрета определенных действий.

Обвиняемому запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками уголовного судопроизводства, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться интернетом.

По версии следствия, вечером 28 января, находясь недалеко от входа в ТРК «Академ-парк» на Гражданском проспекте, подросток в присутствии других граждан использовал неустановленный следствием предмет, «способный осуществлять выстрелы и наносить телесные повреждения», и произвел из него не менее одного выстрела.