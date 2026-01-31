Ранившего прохожую из пневматики в Петербурге отправили под домашний арест

«Калининский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Суд всем отказал, избрав несовершеннолетнему меру пресечения в виде домашнего ареста по 28 марта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сторона защиты просила избрать обвиняемому меру пресечения в виде залога или запрета определенных действий.
Обвиняемому запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками уголовного судопроизводства, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться интернетом.
По версии следствия, вечером 28 января, находясь недалеко от входа в ТРК «Академ-парк» на Гражданском проспекте, подросток в присутствии других граждан использовал неустановленный следствием предмет, «способный осуществлять выстрелы и наносить телесные повреждения», и произвел из него не менее одного выстрела.