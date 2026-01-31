Ранившего прохожую из пневматики в Петербурге отправили под домашний арест

По версии следствия, вечером 28 января, находясь недалеко от входа в ТРК «Академ-парк» на Гражданском проспекте, подросток в присутствии других граждан использовал неустановленный следствием предмет, «способный осуществлять выстрелы и наносить телесные повреждения», и произвел из него не менее одного выстрела.