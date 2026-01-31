Глава Минэнерго Молдавии объяснил отключение света в стране

Ранее в субботу Минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы, местные власти пытаются решить проблему, подключив генераторы. В таможенной службе отметили, что на ряде КПП временно осуществляется ручное таможенное оформление. Министр здравоохранения республики Эмил Чебан заявил, что медицинские учреждения Молдавии, пострадавшие от отключения электроэнергии, перешли на резервное питание через генераторы.