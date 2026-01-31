Глава Минэнерго Молдавии объяснил отключение света в стране

Ранее в субботу Минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы, местные власти пытаются решить проблему, подключив генераторы. В таможенной службе отметили, что на ряде КПП временно осуществляется ручное таможенное оформление. Министр здравоохранения республики Эмил Чебан заявил, что медицинские учреждения Молдавии, пострадавшие от отключения электроэнергии, перешли на резервное питание через генераторы.
«Из-за потери ряда линий электропередачи на территории Украины сработала автоматическая система защиты, которая привела к отключению электроснабжения. Данный инцидент вызвал падение частоты до 48 Гц в национальной энергетической системе Республики Молдова, что, в свою очередь, привело к срабатыванию автоматических систем защиты электрических сетей и частичному блэкауту на территории страны», — заявил Жунгиету в видеообращении, опубликованном на странице Минэнерго в соцсети Facebook*.
Министр пояснил, что оператор системы передачи электроэнергии работает над восстановлением частоты и проводит необходимые мероприятия по устранению последствий инцидента.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.