В пожаре из-за непотушенной сигареты в Татарстане погиб пожилой мужчина

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, когда пожарные прибыли на место, дом был охвачен огнем. В процессе тушения они обнаружили тело 71-летнего мужчины.
По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
В МЧС напоминают, что курить в постели — смертельно опасно. Места для курения необходимо оборудовать пепельницей, нельзя бросать окурки с балкона, в квартире или доме стоит установить пожарный извещатель — он предупредит об опасности. При пожаре звоните 101, 112.