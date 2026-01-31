В пожаре из-за непотушенной сигареты в Татарстане погиб пожилой мужчина

В ‎‎МЧС напоминают, что курить в постели — смертельно опасно. Места для курения необходимо оборудовать пепельницей, нельзя бросать окурки с балкона, в квартире или доме стоит ‎установить пожарный извещатель — он предупредит об опасности.‎‎ При пожаре звоните 101, 112.