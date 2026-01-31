Силовики задержали разработчика российского бункера от ядерного удара

Серийное производство было начато осенью 2024 года. Итоговая разработка соответствует требованиям, прописанным в нормативных документах, и может обеспечивать защиту трех уровней: укрытие (защита от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения), противорадиационное укрытие (защита от радиации) и убежище (защита от ядерного, химического, биологического оружия). В максимальной комплектации «Куб-М» может защитить и от прямого попадания современных ракет, говорил Посохов.