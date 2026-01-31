Ричмонд
В Димитрове ВСУ открыли огонь по мирной жительнице

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Беженка из Димитрова Наталья Астахова рассказала РИА Новости, как ВСУ атаковали ее и ее дом из артиллерии, потому что она отказалась пустить в дом украинских военных.

Источник: © РИА Новости

«Чай пьем, сидим. Залезли (украинские военные — ред.) в окно, выбили мне дверь прикладом. “Мы будем здесь жить”. Я говорю: “нет, ребята, жить вы здесь не будете, здесь я живу, это мой дом”. Пообещал, что “прилетит”… И вот через три часа прилетел вот этот снаряд», — сказала Астахова.

По ее словам в результате обстрела был полностью разрушен ее и соседский дома, а сама она получила осколочное ранение глаза.

Командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.