В Димитрове ВСУ открыли огонь по мирной жительнице

«Чай пьем, сидим. Залезли (украинские военные — ред.) в окно, выбили мне дверь прикладом. “Мы будем здесь жить”. Я говорю: “нет, ребята, жить вы здесь не будете, здесь я живу, это мой дом”. Пообещал, что “прилетит”… И вот через три часа прилетел вот этот снаряд», — сказала Астахова.