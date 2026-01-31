Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Игорь Кобзев провел срочное заседание по ситуации в Бодайбо

В городе техника работает круглосуточно, чтобы отогреть перемерзший водовод.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с аварией в Бодайбо (все, что известно — здесь). 31 января 2026 года на месте работает оперативная группа во главе с первым заместителем губернатора Романом Колесовым.

В городе техника работает круглосуточно, чтобы отогреть перемерзший водовод. Одновременно прокладывается резервная труба как временная мера. Губернатор потребовал подготовить подробный план аварийных работ с назначением ответственных, рассчитать необходимые материалы и организовать их доставку с 1 февраля дня. Также решается вопрос об усилении бригад рабочими из других городов.

Оперативная группа проверила подвоз воды, температуру в квартирах и осмотрела пункты временного размещения, которых в городе три. В них могут разместиться до 770 человек. Большую помощь оказывают волонтеры и местные золотодобывающие компании, которые помогают техникой, водой, питанием и обогревателями.

— Коллеги осмотрели основные участки, где идут работы. На месте перемерзания водовода техника работает круглосуточно, отогревают коммуникации, — сообщил губернатор.

СК завел уголовное дело по факту снижения температуры в домах. Следователи устанавливают обстоятельства. Полиция усилила патрулирование на время устранения аварии. В десять вечера 31 января состоится новое совещание по ситуации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр Бодайбо рассказал, как устраняют последствия аварии на теплосетях.