Губернатор Игорь Кобзев провел срочное заседание по ситуации в Бодайбо

Оперативная группа проверила подвоз воды, температуру в квартирах и осмотрела пункты временного размещения, которых в городе три. В них могут разместиться до 770 человек. Большую помощь оказывают волонтеры и местные золотодобывающие компании, которые помогают техникой, водой, питанием и обогревателями.