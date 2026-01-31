Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Трагедия в Молдове: 17-летняя девушка погибла, упав с 20-метровой скалы

Полиция находится на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Источник: Комсомольская правда

Полиция сообщает о том, что 31 января на севере Молдовы в селе Матеуць Резинского района произошло трагическое ЧП.

По предварительным данным, 17-летняя девушка отправилась на прогулку в скалистую местность на окраине деревни, где поскользнулась и упала с высоты около 20 метров.

В результате полученных травм она скончалась.

Полиция находится на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

