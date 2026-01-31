Ричмонд
ПВО сбила 24 дрона ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 17.00 мск в субботу сбили 24 украинских беспилотника над Курской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщает Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Тридцать первого января т.г. в период с 8.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по девять БПЛА — над территориями Курской и Белгородской областей, пять БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении.

