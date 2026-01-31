Ричмонд
Суд изъял в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв — РИА Новости. Суд изъял в доход государства три легковых и три грузовых автомобиля, а также коттедж и земельный участок, принадлежавшие бывшему начальнику отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску Александру Гайде, обвиняемому по делу о взятках, сообщает пресс-центр прокуратуры региона.

Источник: © РИА Новости

Как сообщал Центральный райсуд Челябинска, иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества был подан 18 июня 2025 года. Истцом выступал в том числе и.о. прокурора Челябинской области в интересах РФ. Ответчики по иску — экс-начальник ГАИ Александр Гайде, а также Виктория и Владимир Гайде.

«Прокуратура региона обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства трех легковых и трех грузовых автомобилей, коттеджа и земельного участка общей стоимостью свыше 16 миллионов рублей. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования прокурора и обратил имущество в доход государства», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, после проверки совместно с УФСБ региона установлено, что бывший начальник отдела ГИБДД УМВД России Челябинску использовал свое руководящее положение и прочные деловые связи для обогащения, а для сокрытия имущества он регистрировал его на близких родственников. Кроме того, выяснилось, что он осуществлял предпринимательскую деятельность от имени близкого родственника.

Ранее следственное управление СК РФ сообщало о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего начальника отдела ГИБДД УМВД России по Челябинску, подозреваемого в превышении должностных полномочий и двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, а также руководителя коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки в особо крупном размере.