В Севастополе обнаружены тела семи погибших дельфинов

Шесть дельфинов и морская свинья погибли на побережье Севастополя.

Источник: Аргументы и факты

На побережье Севастополя в районе Парка Победы, Омеги и Стрелецкой бухты на прошлой неделе были найдены тела семи китообразных: шести белобочек и одной морской свиньи. Об этом сообщили центре «Безмятежное море».

Четыре дельфина были обнаружены в один день, три из них — рядом друг с другом.

По данным центра, состояние животных указывет на недавнюю гибель. Осмотр показал признаки внезапной смерти: хорошую упитанность, свежий корм в желудках, а у некоторых — кровоизлияния в глаза. Одна из белобочек имела повреждения, характерные для запутывания в рыболовных сетях.

Специалисты не исключают, что причиной гибели дельфинов мог стать прилов — случайное попадание в орудие лова. В период обнаружения тел в акватории велся активный промысел хамсы. Для установления точных причин отобраны пробы для лабораторных исследований.