Взрывы произошли в двух иранских городах

По его информации, взрыв произошел в восьмиэтажном здании на одной из улиц бульвара Моаллем — повредил первые три этажа повреждены серьезно, у остальных этажей, а также соседних домов выбиты стекла. Директор управления по чрезвычайным ситуациям провинции Хормозган сообщил об эвакуации всех жителей поврежденного здания.