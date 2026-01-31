Появилось последнее видео с подростками, погибшими в сауне в Прокопьевске

Напомним, сегодня, 31 января, в одной их частных саун Прокопьевска Кемеровской области произошёл пожар. Погибли пятеро подростков, которые отмечали сразу три дня рождения. Спастись удалось одной из именниниц. Предварительно, сейчас спасатели ищут ещё двоих людей. Причиной трагедии называется короткое замыкание. Власти Кузбасса сообщили, что помогут семьям погибших.