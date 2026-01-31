Появилось последнее видео с подростками, погибшими в сауне в Прокопьевске

Подростки сняли видео до пожара в сауне. Видео © Telegram / SHOT.
В кадре — именинница Лиза, отметившая накануне 17-летие, её друг Ярослав и их подруга Софья. Друзья добирались до сауны вместе, где их уже ждали другие приятели. Большая часть компании — это учащиеся первого курса физкультурного техникума.
Напомним, сегодня, 31 января, в одной их частных саун Прокопьевска Кемеровской области произошёл пожар. Погибли пятеро подростков, которые отмечали сразу три дня рождения. Спастись удалось одной из именниниц. Предварительно, сейчас спасатели ищут ещё двоих людей. Причиной трагедии называется короткое замыкание. Власти Кузбасса сообщили, что помогут семьям погибших.
