В Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома

В Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушел из дома еще 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.
Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф. Поиски также ведет отряд «Лиза Алерт».
— Предварительно установлено, (…) малолетний покинул свое место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся, на связь с родственниками не выходит, до настоящего времени его местонахождение не установлено, — написали в Telegram-канале ведомства.
До этого на Сахалине в течение двух суток волонтеры и МЧС искали девятилетнего мальчика, а он все это время просидел дома под диваном. Инцидент произошел в селе Пензенском Томаринского района.
В октябре в Нижнем Новгороде пропали три девочки и три мальчика. В последний раз их видели в 17:00 — тогда они вышли из образовательного учреждения. Позже их нашли живыми.