Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отмечали три дня рождения: Появились подробности о гибели пяти подростков в сгоревшей сауне в Кузбассе

Сергеева: Подростки отмечали день рождения в сгоревшей сауне в Кузбассе.

Источник: Комсомольская правда

Несовершеннолетние отмечали день рождения в сауне Прокопьевска Кемеровской области, где произошел смертельный пожар. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замглавы города по социальным вопросам Олесю Сергееву.

«Поступил звонок о пожаре. В сауне находились несовершеннолетние дети… У одного из подростков был день рождения», — рассказала Сергеева.

Также по некоторым данным у двух других участников вечеринки также были дни рождения в близкие даты, и они решили отметить эти праздники вместе.

По данным агентства, на данный момент на месте ЧП работают оперативные службы и медики, открытый огонь удалось локализовать.

Как писал сайт KP.RU, ранее СК РФ сообщил, что, предварительно, одна девушка смогла спастись из пожара в прокопьевской сауне, в котором погибли пять несовершеннолетних. Следователи СКР завели уголовное дело по факту гибели подростков на пожаре.

Напомним, вечером в субботу, 31 января, в Прокопьевске пятеро молодых людей погибли в результате возгорания в одной из саун города. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение на объекте в течение часа.