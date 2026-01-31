Отмечали три дня рождения: Появились подробности о гибели пяти подростков в сгоревшей сауне в Кузбассе

Несовершеннолетние отмечали день рождения в сауне Прокопьевска Кемеровской области, где произошел смертельный пожар. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замглавы города по социальным вопросам Олесю Сергееву.
«Поступил звонок о пожаре. В сауне находились несовершеннолетние дети… У одного из подростков был день рождения», — рассказала Сергеева.
Также по некоторым данным у двух других участников вечеринки также были дни рождения в близкие даты, и они решили отметить эти праздники вместе.
По данным агентства, на данный момент на месте ЧП работают оперативные службы и медики, открытый огонь удалось локализовать.
Как писал сайт KP.RU, ранее СК РФ сообщил, что, предварительно, одна девушка смогла спастись из пожара в прокопьевской сауне, в котором погибли пять несовершеннолетних. Следователи СКР завели уголовное дело по факту гибели подростков на пожаре.
Напомним, вечером в субботу, 31 января, в Прокопьевске пятеро молодых людей погибли в результате возгорания в одной из саун города. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение на объекте в течение часа.