Смертельная парилка: 5 подростков погибли при пожаре в сауне в Прокопьевске

В региональном СК сообщили, что в результате пожара в частной сауне в Прокопьевске погибли несовершеннолетние. Уголовное дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Для установления причин пожара и причины возгорания будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.