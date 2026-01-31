Смертельная парилка: 5 подростков погибли при пожаре в сауне в Прокопьевске

Частная сауна загорелась в городе Прокопьевск Кемеровской области, где компания подростков отмечала день рождения друга. В региональном СК сообщили о гибели пяти несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Что известно.
Тела пяти человек обнаружены вечером 31 января во время тушения пожара в частной сауне на улице Кубанская в городе Прокопьевск Кемеровской области. Подростки, по предварительным данным, отмечали в заведении сразу три дня рождения. Именинникам испонялось 16 и 17 лет. Большинство из погибших являются студентами местного физкультурного техникума.
Как пишут местные СМИ, жертвами пожара стали молодые люди от 16 до 22 лет. Пожар начался внезапно из-за короткого замыкания в парилке.
Какая реакция на ЧП.
В региональном СК сообщили, что в результате пожара в частной сауне в Прокопьевске погибли несовершеннолетние. Уголовное дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Для установления причин пожара и причины возгорания будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Ход расследования взяла на контроль прокуратура Кемеровской области. На место пожара выехал исполняющий обязанности прокурора города Евгений Покровский.
В МЧС Кузбасса рассказали, что сообщение о возгорании в частной сауне в Прокопьевске поступило 31 января в 20:22 по местному времени. На месте происшествия работают 38 огнеборцев и 12 единиц техники. Площадь пожара достигла 70 квадратных метров.
Спастись смогла только девушка.
По предварительным данным, спастись из всей компании смогла только одна девушка. Остальные отравились угарным газом и погибли.
Официальный представитель Кузбасского центра медицины катастроф имени И. Галеева Антон Дужик рассказал, что девушку осмотрели медики. От госпитализации она отказалась.