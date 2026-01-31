Появилось фото сауны в Прокопьевске, где в пожаре погибли пятеро подростков

Прокуратура Кемеровской области в субботу, 31 января, опубликовала фотографию сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков.
Правоохранители начали проверку по факту произошедшего, возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Брат владельца заведения в беседе с RT заявил, что причиной трагедии могла стать халатность администратора.
По данным СМИ, погибли студенты местного физкультурного техникума, которые отмечали в сауне тройной день рождения. 16-летняя девушка выжила в пожаре.
О произошедшем стало известно вечером 31 января: в результате пожара в Прокопьевске погибли пять подростков. По данным МЧС, площадь возгорания составила 70 квадратных метров. На месте происшествия задействовали 26 специалистов.