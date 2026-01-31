Гладков показал странное поведение птиц во время ракетной опасности в Белгороде

Необычное поведение большой птичьей стаи над Белгородом во время сигнала ракетной опасности. Видео © Telegram / Настоящий Гладков.
По словам главы региона, такое явление он наблюдает впервые. Запись, сделанная сегодня, наглядно показывает, как пернатые, вместо того чтобы разлетаться, сбились в плотную группу и начали хаотично двигаться по кругу.
«Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — написал Гладков.
Похоже, что на видео запечатлена мурмурация — природное явление, при котором тысячи птиц образуют в небе огромные, непрерывно движущиеся стаи, синхронно и стремительно меняющие форму, напоминая живой, пульсирующий организм. Это зрелище выглядит как изящный и завораживающий танец, исполняемый с невероятной слаженностью. Учёные считают, что такое поведение является защитным механизмом для запутывания хищников, а также способом обмена информацией о местах ночёвки и кормления. Механизм, позволяющий птицам двигаться с такой точностью, до конца не изучен, но предполагается, что каждая особь следует за движениями семи ближайших соседей.
Поводом для внимания губернатора к небу стали не только аномалии в поведении пернатых, но и постоянная напряжённая обстановка в регионе, где военные и местные власти вынуждены организовывать жизнеобеспечение мирных жителей под обстрелами. В условиях регулярных обстрелов приграничных сёл Белгородской области силами ВСУ, местное население часто оказывается в блокаде, не имея возможности добраться до магазинов. Для решения этой проблемы военные из группировки «Север» совместно с местными властями организуют доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.
