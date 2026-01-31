Гладков показал странное поведение птиц во время ракетной опасности в Белгороде

Похоже, что на видео запечатлена мурмурация — природное явление, при котором тысячи птиц образуют в небе огромные, непрерывно движущиеся стаи, синхронно и стремительно меняющие форму, напоминая живой, пульсирующий организм. Это зрелище выглядит как изящный и завораживающий танец, исполняемый с невероятной слаженностью. Учёные считают, что такое поведение является защитным механизмом для запутывания хищников, а также способом обмена информацией о местах ночёвки и кормления. Механизм, позволяющий птицам двигаться с такой точностью, до конца не изучен, но предполагается, что каждая особь следует за движениями семи ближайших соседей.