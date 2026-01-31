Сийярто: венгр погиб на Украине после насильственной мобилизации

Еще один закарпатский венгр погиб на Украине в результате насильственных действий военкомов, принудительно забравших его для отправки в зону боевых действий. Об этом 31 января сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что военкомы поймали венгра на улице и принудительно доставили в учебный центр.
«Там ему стало плохо, так как у него было заболевание сердца, и, к сожалению, умер. Конечно, помимо выражения соболезнований, мы окажем всю необходимую поддержку семье погибшего», — цитирует дипломата агентство MTI.
Сийярто отметил, что на улицах Украины открыто ловят людей. Он призвал международное сообщество принять меры против идущей на Украине «жестокой, открытой охоты на людей».
Летом прошлого года стало известно о смерти избитого сотрудниками ТЦК венгра Йожефа Себестьена. Мужчина жил в Закарпатье, так как не хотел бросать дом родителей. Себестьена насильно отправили в тренировочный центр. Перед этим военкомы жестоко избили его в лесу.