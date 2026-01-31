Туристы прыгали в снег с застрявшего подъёмника в Подмосковье

На подмосковном курорте люди прыгали в сугроб со сломанного подъёмника.. Видео © Telegram / Mash.
По словам очевидцев, люди провисели на морозе почти два часа, некоторым стало плохо. Одна из девушек при прыжке в сугроб сильно ударила себя коленями в лицо. Силы МЧС эвакуировали остальных с помощью тросов и лестниц.
Напомним, в Московской области горнолыжный подъёмник сломался прямо во время работы, на высоте нескольких метров от земли застряли около 50 человек. Инцидент произошёл на горнолыжном склоне в деревне Степаново Дмитровского округа. Причиной аварийной остановки подъёмника стал внезапный обрыв троса.
