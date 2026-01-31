Ричмонд
В Подмосковье завершили спасательную операцию на подъемнике

Спасательная операция на подъемнике в Подмосковье завершилась. Об этом в субботу, 31 января, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, всего эвакуировали 50 человек, из них никто не пострадал.

— По прибытии спасатели приступили к эвакуации людей по трехколенной лестнице, — написали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в деревне Степаново Дмитровского округа. Причиной остановки стал обрыв троса, из‑за чего люди оказались в открытых кабинах на сильном морозе.

В прошлом месяце на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи 10-летняя девочка и ее отец попали в снежную лавину, их пришлось откапывать другим отдыхающим. Все произошло на трассе «Реликтовый лес».