Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видео с места пожара в сауне в Кемеровской области показал СК России

Следователи и криминалисты работают на месте пожара в сауне Прокопьевска, где погибли пять подростков.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России показал видео с места пожара в сауне Прокопьевска Кемеровской области, в результате которого погибли пять несовершеннолетних. Видео было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Следователи и криминалисты СК России по Кемеровской области — Кузбассу работают на месте происшествия в Прокопьевске», — говорится в подписи к видео.

Напомним, что инцидент произошел вечером в субботу, 31 января. Компания подростков собралась вместе, чтобы отметить сразу несколько дней рождений. Впоследствии в заведении вспыхнул пожар, тела погибших были найдены прибывшими на место сотрудниками пожарно-спасательных подразделений МЧС.

Отмечается, что в момент трагедии в сауне находилась еще одна девушка, которой удалось спастись. Информация о ее состоянии в настоящий момент не уточняется.

По факту инцидента Следственным комитетом по региону было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, обстоятельства трагедии устанавливаются.