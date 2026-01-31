Видео с места пожара в сауне в Кемеровской области показал СК России

Следственный комитет России показал видео с места пожара в сауне Прокопьевска Кемеровской области, в результате которого погибли пять несовершеннолетних. Видео было опубликовано в Telegram-канале ведомства.
«Следователи и криминалисты СК России по Кемеровской области — Кузбассу работают на месте происшествия в Прокопьевске», — говорится в подписи к видео.
Напомним, что инцидент произошел вечером в субботу, 31 января. Компания подростков собралась вместе, чтобы отметить сразу несколько дней рождений. Впоследствии в заведении вспыхнул пожар, тела погибших были найдены прибывшими на место сотрудниками пожарно-спасательных подразделений МЧС.
Отмечается, что в момент трагедии в сауне находилась еще одна девушка, которой удалось спастись. Информация о ее состоянии в настоящий момент не уточняется.
По факту инцидента Следственным комитетом по региону было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, обстоятельства трагедии устанавливаются.