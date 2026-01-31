СК показал видео с сауной в Прокопьевске, где погибли пятеро подростков

Напомним, сегодня, 31 января, в одной их частных саун Прокопьевска Кемеровской области произошёл пожар. Погибли пятеро подростков, которые отмечали сразу три дня рождения. Спастись удалось лишь одной из виновниц торжества. По предварительным данным, спасатели продолжают поиски ещё двух возможных пострадавших. Основной версией произошедшего считается короткое замыкание. Власти Кузбасса заявили, что окажут всю необходимую поддержку семьям погибших.