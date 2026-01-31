Ричмонд
СК показал видео с сауной в Прокопьевске, где погибли пятеро подростков

Следственный комитет опубликовал видео с места трагического пожара в сауне Кузбасса, где во время празднования дня рождения погибли пять человек. Следователи и криминалисты сейчас работают на месте происшествия в Прокопьевске, устанавливая все детали случившегося.

Источник: Life.ru

СК показал последствия пожара в сауне Кузбасса,. Видео © Telegram / Следком.

Напомним, сегодня, 31 января, в одной их частных саун Прокопьевска Кемеровской области произошёл пожар. Погибли пятеро подростков, которые отмечали сразу три дня рождения. Спастись удалось лишь одной из виновниц торжества. По предварительным данным, спасатели продолжают поиски ещё двух возможных пострадавших. Основной версией произошедшего считается короткое замыкание. Власти Кузбасса заявили, что окажут всю необходимую поддержку семьям погибших.

