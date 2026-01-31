Двоих человек с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье

42-летний мужчина по имени Алексей А. вызвал инфекционную бригаду скорой помощи из-за температуры 39 градусов и характерной сыпи на лице. Медики поставили ему предварительный диагноз оспа обезьян.
Вместе с первым пациентом в Домодедовскую городскую больницу доставили ещё одного человека, который с ним контактировал. Оба находятся в инфекционном стационаре для обследования и уточнения диагноза.
Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое может передаваться от животных к человеку и между людьми воздушно-капельным и контактным путём. Симптомы включают лихорадку, головную и мышечную боль, а также характерную пузырьковую сыпь. В 2022 году ВОЗ объявила вспышку этого заболевания глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В России регистрируются единичные завозные случаи, за которыми устанавливается строгий эпидемиологический контроль для предотвращения распространения инфекции.
