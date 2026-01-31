Двоих человек с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое может передаваться от животных к человеку и между людьми воздушно-капельным и контактным путём. Симптомы включают лихорадку, головную и мышечную боль, а также характерную пузырьковую сыпь. В 2022 году ВОЗ объявила вспышку этого заболевания глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В России регистрируются единичные завозные случаи, за которыми устанавливается строгий эпидемиологический контроль для предотвращения распространения инфекции.