В горнолыжном парке под Дмитровом на подъемнике застряли 50 человек

50 человек застряли на открытом подъемнике в горнолыжном парке под Дмитровом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«В деревне Степаново Дмитровского м.о. в горнолыжном парке в результате остановки на подъемнике находилось 50 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытии на место инцидента спасатели приступили к эвакуации людей с канатной дороги, используя трехколенную лестницу. В настоящий момент спасательная операция завершена, все посетили горнолыжного парка, застрявшие на подъемнике, были успешно эвакуированы.
