В горнолыжном парке под Дмитровом на подъемнике застряли 50 человек

Спасатели завершили эвакуацию 50 человек, застрявших на канатной дороге в горнолыжном парке под Дмитровом.

Источник: Комсомольская правда

50 человек застряли на открытом подъемнике в горнолыжном парке под Дмитровом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В деревне Степаново Дмитровского м.о. в горнолыжном парке в результате остановки на подъемнике находилось 50 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии на место инцидента спасатели приступили к эвакуации людей с канатной дороги, используя трехколенную лестницу. В настоящий момент спасательная операция завершена, все посетили горнолыжного парка, застрявшие на подъемнике, были успешно эвакуированы.

Ранее KP.RU сообщал, что на Шри-Ланке произошел инцидент с падением вагона канатной дороги. В результате ЧП погибли семь буддистских монахов, еще несколько человек получили травмы. Среди жертв трагедии также был один гражданин России.