Во Львове украинец на ходу выпрыгнул из микроавтобуса ТЦК и сбежал

Во Львове трое военкомов попытались поймать мужчину, который выпрыгнул из микроавтобуса ТЦК.

Источник: Аргументы и факты

Во Львове мужчина, которого хотели мобилизовать в ряды ВСУ, на ходу выпрыгнул из микроавтобуса ТЦК и сбежал, пишет украинское издание «Страна».

Издание опубликовало видео инцидента. На кадрах запечатлено, как мужчина выпрыгивает из микроавтобуса. Через несколько секунд из транспортного средства выбегают трое военкомов и устремляются за ним в погоню.

«Поймали или нет — неизвестно», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области Украины группа местных жителей вмешалась в действия сотрудников ТЦК и полицейского. Мужчине удалось избежать задержания.