Во Львове украинец на ходу выпрыгнул из микроавтобуса ТЦК и сбежал

Во Львове мужчина, которого хотели мобилизовать в ряды ВСУ, на ходу выпрыгнул из микроавтобуса ТЦК и сбежал, пишет украинское издание «Страна».
Издание опубликовало видео инцидента. На кадрах запечатлено, как мужчина выпрыгивает из микроавтобуса. Через несколько секунд из транспортного средства выбегают трое военкомов и устремляются за ним в погоню.
«Поймали или нет — неизвестно», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области Украины группа местных жителей вмешалась в действия сотрудников ТЦК и полицейского. Мужчине удалось избежать задержания.