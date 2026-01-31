Ричмонд
-5°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван точный возраст и пол всех подростков, погибших при пожаре в сауне в Кузбассе

Стал известен точный возраст и пол всех погибших при пожаре подростков в сауне в Прокопьевске Кемеровской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Источник: Life.ru

«Погибли три девочки 16 лет и два мальчика 15 и 17 лет», — говорится в сообщении.

Напомним, в частной сауне города Прокопьевска (Кемеровская область) произошёл пожар с площадью возгорания 70 квадратных метров. Жертвами инцидента стали пятеро подростков, котоые отмечали там тройной день рождения. Единственной, кому удалось спастись из отдыхавшей в сауне компании, стала одна девушка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.