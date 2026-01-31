Назван точный возраст и пол всех подростков, погибших при пожаре в сауне в Кузбассе

«Погибли три девочки 16 лет и два мальчика 15 и 17 лет», — говорится в сообщении.
Напомним, в частной сауне города Прокопьевска (Кемеровская область) произошёл пожар с площадью возгорания 70 квадратных метров. Жертвами инцидента стали пятеро подростков, котоые отмечали там тройной день рождения. Единственной, кому удалось спастись из отдыхавшей в сауне компании, стала одна девушка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
