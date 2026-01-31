В Подмосковье на подъемнике застряли 50 человек

На фуникулере в горнолыжном парке под Дмитровом застряли 50 человек, их эвакуируют специалисты МЧС. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
«В деревне Степаново Дмитровского м.о. в горнолыжном парке в результате остановки на подъемнике находилось 50 человек. Все люди эвакуированы, спасательная операция завершена», — говорится в публикации.
Как сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас», причиной поломки подъемника длинной 1100 метров стал сход несущего троса с опорного ролика.
Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте в Австрии 14-летний школьник погиб на глазах у отца, сорвавшись с обрыва.