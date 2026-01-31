Так делают 60 лет: В Кузбассе рассказали, почему постояльцев психинтерната хоронили в лесу

По её словам, часть территории рядом с учреждением была официально отведена под захоронения ещё во времена СССР, когда интернат имел большое подсобное хозяйство. Территория кладбища до сих пор не огорожена, хотя вопрос об этом поднимался.
«Там могли хоронить как постояльцев, так и умерших сотрудников учреждения. Летом за могилами следят», — сказала чиновница.
Похоронами занимается специализированное агентство, а родственники могут заказать дополнительные услуги — установку ограды или памятника.
Напомним, Прокопьевский психоневрологический интернат попал под пристальное внимание в январе — за этот месяц там умерли девять постояльцев. По предварительным данным, трое из них скончались от вирусной инфекции на фоне системных нарушений: в учреждении был низкий температурный режим, санитарные нормы не соблюдались, а пациентов кормили некачественной пищей. В ходе расследования журналисты обнаружили кладбище в лесу неподалёку от интерната. По факту возбуждено уголовное дело, директора отстранили от должности, а власти региона объявили о проверке всех аналогичных учреждений. Эта трагедия напомнила о другом резонансном деле в Кузбассе — «роддоме смерти» в Новокузнецке.
