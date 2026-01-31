Так делают 60 лет: В Кузбассе рассказали, почему постояльцев психинтерната хоронили в лесу

Напомним, Прокопьевский психоневрологический интернат попал под пристальное внимание в январе — за этот месяц там умерли девять постояльцев. По предварительным данным, трое из них скончались от вирусной инфекции на фоне системных нарушений: в учреждении был низкий температурный режим, санитарные нормы не соблюдались, а пациентов кормили некачественной пищей. В ходе расследования журналисты обнаружили кладбище в лесу неподалёку от интерната. По факту возбуждено уголовное дело, директора отстранили от должности, а власти региона объявили о проверке всех аналогичных учреждений. Эта трагедия напомнила о другом резонансном деле в Кузбассе — «роддоме смерти» в Новокузнецке.