Торговый порт Мурманска возобновил работу после перебоев электроснабжения

31 января глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что часть объектов в Мурманске и Североморске вновь отключена от электроснабжения, после того, как 27 января восстановили подачу электричества после обрушения пяти опор ЛЭП. Все котельные и объекты водоснабжения удалось оперативно подключить, что позволило избежать разморозки домов. Температура воздуха в Мурманске и Североморске составляет минус 22 градуса. Электроснабжение восстановили к 16 часам по мск.