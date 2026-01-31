Ричмонд
Торговый порт Мурманска возобновил работу после перебоев электроснабжения

МУРМАНСК, 31 января. /ТАСС/. АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) и ООО «Мурманский балкерный терминал» (МБТ) возобновили работу после отключения электроснабжения на участке ЛЭП с временными опорами, установленными после аварии 23 января. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

Приостановка МБТ и ММТП временно вводилась для снятия нагрузки на электросети.

«В ММТП электроснабжение восстановили в полном объеме и уже приступают к разгрузочно-погрузочным работам. На текущий момент под погрузкой находятся два судна», — сообщила пресс-служба порта.

Мурманский балкерный терминал также возобновил разгрузочно-погрузочные работы, сообщила пресс-служба предприятия.

31 января глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что часть объектов в Мурманске и Североморске вновь отключена от электроснабжения, после того, как 27 января восстановили подачу электричества после обрушения пяти опор ЛЭП. Все котельные и объекты водоснабжения удалось оперативно подключить, что позволило избежать разморозки домов. Температура воздуха в Мурманске и Североморске составляет минус 22 градуса. Электроснабжение восстановили к 16 часам по мск.