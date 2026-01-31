Из-за блэкаута в Киеве в тоннелях метро застряли почти 500 человек

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Почти 500 человек оказались в обесточенных поездах в тоннелях киевского метрополитена во время каскадного отключения электроэнергии, им понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.