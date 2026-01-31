Из-за блэкаута в Киеве в тоннелях метро застряли почти 500 человек

В результате отключения электроэнергии и падения напряжения несколько поездов метрополитена остановились в тоннелях между станциями. Всего спасатели вывели из тоннелей 481 человека, говорится в сообщении.
Власти Украины проинформировали о «технологическом нарушении», которое привело к выводу из строя двух высоковольтных линий и повлекло за собой каскадное отключение в электроэнергетической сети страны. В Киеве полностью отключилось водоснабжение, приостановилась работа метро, был введен режим аварийного отключения электроэнергии.