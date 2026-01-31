Хинштейн сообщил об эвакуации из трех многоквартирных домов из-за дрона

По словам Хинштейна, жители смогут вернуться в дома, как только саперы обезвредят беспилотник. Также Хинштейн рассказал о повреждениях, нанесенных обломками упавшего в Сеймском округе Курска дрона. Предварительно, в трех многоквартирных домах повреждены окна, выбита подъездная дверь.