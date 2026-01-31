Ричмонд
Хинштейн сообщил об эвакуации из трех многоквартирных домов из-за дрона

Жителей трех многоквартирных домов в Железногорске Курской области эвакуируют из-за упавшего во дворе украинского беспилотника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

«Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам. Дежурят бригады скорой помощи», — написал он.

По словам Хинштейна, жители смогут вернуться в дома, как только саперы обезвредят беспилотник. Также Хинштейн рассказал о повреждениях, нанесенных обломками упавшего в Сеймском округе Курска дрона. Предварительно, в трех многоквартирных домах повреждены окна, выбита подъездная дверь.

Материал дополняется

