Хинштейн сообщил об эвакуации из трех многоквартирных домов из-за дрона

«Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам. Дежурят бригады скорой помощи», — написал он.
По словам Хинштейна, жители смогут вернуться в дома, как только саперы обезвредят беспилотник. Также Хинштейн рассказал о повреждениях, нанесенных обломками упавшего в Сеймском округе Курска дрона. Предварительно, в трех многоквартирных домах повреждены окна, выбита подъездная дверь.
Материал дополняется
