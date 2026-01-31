C канатной дороги в подмосковном «Степаново» эвакуировали 50 человек

«Сегодня по техническим причинам временно приостановлено движение канатной дороги… Наши специалисты совместно с сотрудниками МЧС проводят стандартную процедуру эвакуации, уже все произвели, люди все эвакуированы», — пояснили в администрации парка.
Там также подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет. Все гости находятся в тёплом помещении под присмотром сотрудников, им обеспечены горячее питание и необходимая помощь.
Напомним, в Московской области горнолыжный подъёмник сломался прямо во время работы, на высоте нескольких метров от земли застряли около 50 человек. Авария произошла на горнолыжном склоне в деревне Степаново Дмитровского округа. Причиной остановки подъёмника и последующей эвакуации стал внезапный обрыв его троса.
