C канатной дороги в подмосковном «Степаново» эвакуировали 50 человек

Напомним, в Московской области горнолыжный подъёмник сломался прямо во время работы, на высоте нескольких метров от земли застряли около 50 человек. Авария произошла на горнолыжном склоне в деревне Степаново Дмитровского округа. Причиной остановки подъёмника и последующей эвакуации стал внезапный обрыв его троса.