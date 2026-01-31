На трассе Николаев — Херсон обрушился антидроновый тоннель ВСУ

На трассе от Николаева до Херсона обрушился большой участок тоннеля с антидроновой защитой ВСУ, пишет украинское издание «Страна».
По его данным, в результате инцидента движение на трассе оказалось затруднено. Предположительно, обвал тоннеля произошел из-за ошибок при монтаже.
Издание также опубликовало фотографию с места происшествия. На ней запечатлены сетки тоннеля, которые оказались на земле, а также поваленные столбы опор.
Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 ВС Украины разбился во время задания на запорожском направлении.