Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Николаев — Херсон обрушился антидроновый тоннель ВСУ

Движение автомобилей оказалось затруднено в результате обрушения антидронового тоннеля ВСУ на трассе Николаев — Херсон.

Источник: Аргументы и факты

На трассе от Николаева до Херсона обрушился большой участок тоннеля с антидроновой защитой ВСУ, пишет украинское издание «Страна».

По его данным, в результате инцидента движение на трассе оказалось затруднено. Предположительно, обвал тоннеля произошел из-за ошибок при монтаже.

Издание также опубликовало фотографию с места происшествия. На ней запечатлены сетки тоннеля, которые оказались на земле, а также поваленные столбы опор.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 ВС Украины разбился во время задания на запорожском направлении.