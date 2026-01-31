Ричмонд
Власти Украины назвали предварительную причину аварии в энергосистеме

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назвал предварительную причину масштабной аварии в энергосистеме Украины и сообщил число затронутых ею областей. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

«Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, авария произошла из-за обледенения линий и оборудования», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, «сначала с минутным интервалом произошли две аварии на высоковольтных линиях, что привело к каскадным отключениям в семи областях Украины».

Шмыгаль подчеркнул, что тяжелая ситуация сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области. «Ремонтные работы не будут останавливаться и в темное время суток, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет», — подчеркнул министр, добавив, что энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение во всех областях.

Ранее украинские эксперты сообщили, что на стабилизацию работы АЭС и энергосистемы Украины уйдет до полутора суток и что дефицит электроэнергии в системе на момент аварии составлял более 7 ГВт.