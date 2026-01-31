Власти Украины назвали предварительную причину аварии в энергосистеме

«Версии о кибератаке или внешнем вмешательстве не подтвердились. По предварительным оценкам, авария произошла из-за обледенения линий и оборудования», — сообщил Шмыгаль.
По его словам, «сначала с минутным интервалом произошли две аварии на высоковольтных линиях, что привело к каскадным отключениям в семи областях Украины».
Шмыгаль подчеркнул, что тяжелая ситуация сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области. «Ремонтные работы не будут останавливаться и в темное время суток, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет», — подчеркнул министр, добавив, что энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение во всех областях.
Ранее украинские эксперты сообщили, что на стабилизацию работы АЭС и энергосистемы Украины уйдет до полутора суток и что дефицит электроэнергии в системе на момент аварии составлял более 7 ГВт.