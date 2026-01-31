Ричмонд
Налёт 41 украинского дрона отбила российская ПВО за три часа

Силы противовоздушной обороны России за три часа сбили 41 украинский беспилотник. Об этом вечером 3 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, атака была отражена с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — заявили в Минобороны.

Наибольшее количество дронов — 13 — сбили над Брянской областью. Ещё 9 уничтожили в небе над Курской областью, 7 над Белгородской, 5 над Калужской, 4 над Орловской, 2 над Липецкой и 1 над Воронежской областью.

Ранее противовоздушная оборона сработала над Курском и уничтожила несколько вражеских целей. После падения обломков в одном из городских округов пострадали жилые дома — повреждены оконные стёкла. Власти продолжают оценивать масштаб последствий.

