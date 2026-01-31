Налёт 41 украинского дрона отбила российская ПВО за три часа

«Дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — заявили в Минобороны.
Наибольшее количество дронов — 13 — сбили над Брянской областью. Ещё 9 уничтожили в небе над Курской областью, 7 над Белгородской, 5 над Калужской, 4 над Орловской, 2 над Липецкой и 1 над Воронежской областью.
Ранее противовоздушная оборона сработала над Курском и уничтожила несколько вражеских целей. После падения обломков в одном из городских округов пострадали жилые дома — повреждены оконные стёкла. Власти продолжают оценивать масштаб последствий.
