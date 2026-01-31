Москвича задержали за кражу забытой в трамвае женской сумки

«Предварительно установлено, что 31-летняя жительница столицы, выйдя из трамвая, обнаружила, что забыла свою сумку в транспорте. Добравшись до конечной остановки, девушка проверила вагон, однако сумки внутри не оказалось, после чего она обратилась за помощью в полицию. Сумма материального ущерба превысила 122 тыс. руб. В ходе просмотра камер видеонаблюдения полицейские установили предполагаемого злоумышленника. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, оперативники уголовного розыска задержали 40-летнего местного жителя. Пустую сумку правоохранители обнаружили в ближайшем парке. В ходе проведения обыска личные вещи заявительницы были изъяты из квартиры задержанного в Лазоревом проезде», — говорится в сообщении.