Москвича задержали за кражу забытой в трамвае женской сумки

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Останкинскому району столицы задержали подозреваемого в краже сумки из трамвая, сообщила пресс-служба управления внутренних ел по Северо-Восточному административному округу Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что 31-летняя жительница столицы, выйдя из трамвая, обнаружила, что забыла свою сумку в транспорте. Добравшись до конечной остановки, девушка проверила вагон, однако сумки внутри не оказалось, после чего она обратилась за помощью в полицию. Сумма материального ущерба превысила 122 тыс. руб. В ходе просмотра камер видеонаблюдения полицейские установили предполагаемого злоумышленника. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, оперативники уголовного розыска задержали 40-летнего местного жителя. Пустую сумку правоохранители обнаружили в ближайшем парке. В ходе проведения обыска личные вещи заявительницы были изъяты из квартиры задержанного в Лазоревом проезде», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.