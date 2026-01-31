Ричмонд
В курском Железногорске эвакуируют 250 человек после падения БПЛА

Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Железногорске Курской области. Место происшествия оцепили. Жильцов трёх домов — примерно 250 человек — временно эвакуируют в школу. На месте дежурят бригады скорой помощи. После обезвреживания БПЛА люди вернутся в свои квартиры. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«На местах работают оперативные службы», — написал глава региона.

Обломки другого беспилотника упали в Сеймском округе Курской области. Взрывная волна повредила небольшое число окон в трёх многоквартирных домах и автомобили, также выбита подъездная дверь.

К счастью, люди не пострадали.

Сегодня в домах закроют тепловой контур. Днём комиссии обойдут все адреса, зафиксируют обращения жильцов. В ближайшее время бригады начнут устранять последствия атаки.

Ранее сообщалось, что вечером 31 января над Курской областью уничтожили несколько вражеских целей. После падения обломки повредили жилые дома.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

