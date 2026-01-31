В курском Железногорске эвакуируют 250 человек после падения БПЛА

«На местах работают оперативные службы», — написал глава региона.
Обломки другого беспилотника упали в Сеймском округе Курской области. Взрывная волна повредила небольшое число окон в трёх многоквартирных домах и автомобили, также выбита подъездная дверь.
К счастью, люди не пострадали.
Сегодня в домах закроют тепловой контур. Днём комиссии обойдут все адреса, зафиксируют обращения жильцов. В ближайшее время бригады начнут устранять последствия атаки.
Ранее сообщалось, что вечером 31 января над Курской областью уничтожили несколько вражеских целей. После падения обломки повредили жилые дома.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.