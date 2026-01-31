Торговый порт и балкерный терминал Мурманска возобновили работу после отключения света

Отключение было введено намеренно для снижения нагрузки на энергосистему, которая до сих пор не восстановлена после обрушения пяти опор ЛЭП 23 января. Подача электроэнергии была полностью восстановлена к 16:00 по московскому времени.
Уже начаты погрузочно-разгрузочные работы: в порту под погрузкой находятся два судна. Балкерный терминал тоже функционирует в штатном режиме.
Приоритетом при ликвидации последствий нового отключения 31 января стало восстановление энергоснабжения объектов жизнеобеспечения. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что все котельные и объекты водоснабжения Мурманска и Североморска были оперативно подключены обратно к сети. Это позволило предотвратить размораживание систем отопления в жилых домах, хотя для выхода на нормальный температурный режим требовалось время. Причиной сбоя стало повреждение защитного троса на временном участке линии электропередачи, который был смонтирован после масштабной аварии 23 января.
