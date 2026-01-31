Торговый порт и балкерный терминал Мурманска возобновили работу после отключения света

Приоритетом при ликвидации последствий нового отключения 31 января стало восстановление энергоснабжения объектов жизнеобеспечения. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что все котельные и объекты водоснабжения Мурманска и Североморска были оперативно подключены обратно к сети. Это позволило предотвратить размораживание систем отопления в жилых домах, хотя для выхода на нормальный температурный режим требовалось время. Причиной сбоя стало повреждение защитного троса на временном участке линии электропередачи, который был смонтирован после масштабной аварии 23 января.