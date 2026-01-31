Шмыгаль назвал причину масштабного блэкаута на Украине

Авария развивалась по каскадному принципу: с минутным интервалом вышли из строя две ключевые высоковольтные линии. Это привело к отключениям в семи областях, а наиболее тяжёлая ситуация сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.
Шмыгаль заверил, что электроснабжение во всех регионах уже восстановлено, а ремонтные бригады продолжают работать круглосуточно. Ранее эксперты оценивали дефицит мощности в момент аварии в более чем 7 ГВт.
Масштабный блэкаут, парализовавший семь областей Украины утром 31 января, был полностью ликвидирован к концу сегодняшнего дня. Ранее Шмыгаль официально подтвердил восстановление электроснабжения во всех регионах.
Напомним, что сегодняшний блэкаут затронул не только Украину, но и соседнюю Молдавию, где из-за отсутствия электроэнергии произошло сразу несколько массовых ДТП.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.