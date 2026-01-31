Хинштейн: Под Курском из-за упавшего дрона эвакуируют 250 человек

Порядка 250 жителей трех многоквартирных домов эвакуируют в здание школы из-за упавшего дрона во дворе Железногорска Курской области. Об этом в субботу, 31 января, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, жильцы смогут вернуться в свои квартиры после обезвреживания БПЛА.
Глава региона добавил, что на месте работают глава города, министр ЖКХ и ТЭК, а также специальная комиссия, которая обойдет все адреса и зафиксирует обращения жителей. Губернатор уточнил, что в ближайшее время бригады начнут замену стеклопакетов в поврежденных домах.
— Вражеский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Железногорске. Место оцеплено, жильцов трех МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам. Дежурят бригады скорой помощи, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее над Клинцовским районом Брянской области российские средства ПВО ликвидировали зенитную управляемую ракету С-200 Вооруженных сил Украины, фрагменты которой упали на жилой сектор. В результате атаки пострадала одна женщина: она получила ушиб мягких тканей.