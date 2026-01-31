Хинштейн: Под Курском из-за упавшего дрона эвакуируют 250 человек

Глава региона добавил, что на месте работают глава города, министр ЖКХ и ТЭК, а также специальная комиссия, которая обойдет все адреса и зафиксирует обращения жителей. Губернатор уточнил, что в ближайшее время бригады начнут замену стеклопакетов в поврежденных домах.