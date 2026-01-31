Ричмонд
Гладков удивился поведению птиц во время ракетной опасности

БЕЛГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео, на котором запечатлены огромные стаи птиц, кружащие над городом в момент звучания сирены ракетной опасности.

«Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности», — написал Гладков в Telegram-канале, опубликовав соответствующий видеоролик.

На кадрах видны тысячи птиц, кружащие над городом под звук сирены. Птицы совершают скоординированный полет, образуя в небе динамичные и меняющиеся объемные фигуры.

Глава области в субботу объявил угрозу ракетного обстрела в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах в 17.13 мск, она продлилась 5 минут.

