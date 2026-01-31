В Краснодарском крае загорелась конюшня с человеком и 21 лошадью внутри

В хуторе Камчатка Краснодарского края произошел пожар в конюшне с человеком и лошадьми внутри, передает пресс-служба МЧС Краснодарского края.
По данным ведомства, в конюшне загорелась кровля, площадь пожара составила 170 кв. м. При этом существовала угроза жизни человека и 21 лошади, которые находились в помещении в момент ЧП.
«Из пожара удалось спасти человека и всех животных, а также в кратчайшее время локализовать возгорание. В 11:45 пожар был полностью ликвидирован», — следует из сообщения ведомства.
Также в МЧС отмечают, что предварительной причиной возгорания мог стать оставленный в конюшне включенный утюг.
