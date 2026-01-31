Ричмонд
Русскоязычного туриста после голого дебоша на борту депортировали во Вьетнам

Русскоязычного туриста, устроившего дебош на борту самолёта, вернули из Таиланда во Вьетнам. Мужчина ходил по салону полуголым и вызвал панику среди пассажиров. Самолёт выполнял рейс Нячанг — Бангкок. После посадки турист выпрыгнул из воздушного судна. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Полуголый русскоязычный дебошир на рейсе Нячанг — Бангкок. Видео © Telegram / SHOT.

41-летний мужчина не смог объяснить цель визита на таможенном контроле. Он также не оправдал своё поведение на борту. Турист находился в сильном опьянении. Его речь была бессвязной. Сотрудники аэропорта Дон Муанг в Бангкоке не поняли мужчину.

Власти одели дебошира и посадили на обратный рейс в Нячанг. Даже во время этого перелёта он продолжал вести себя неадекватно.

Ранее Life.ru рассказывал, как русскоязычный пассажир снял одежду прямо в полёте и начал бегать по салону. Он угрожал бортпроводникам. Из-за его действий экипаж принял решение о вынужденной посадке. После инцидента нарушителя передали тайской полиции.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.