Русскоязычного туриста после голого дебоша на борту депортировали во Вьетнам

41-летний мужчина не смог объяснить цель визита на таможенном контроле. Он также не оправдал своё поведение на борту. Турист находился в сильном опьянении. Его речь была бессвязной. Сотрудники аэропорта Дон Муанг в Бангкоке не поняли мужчину.