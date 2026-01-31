Ричмонд
-5°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине и в Молдавии после блэкаута начались проблемы с интернетом

Масштабная авария на энергосетях Украины и Молдавии привела к проблемам с мобильным интернетом в обеих странах. Об этом сообщила международная наблюдательная организация NetBlocks, отслеживающая интернет-трафик.

Как заявило Министерство энергетики Молдовы, сбои начались из-за повреждений в украинских энергосетях, вызвавших падение напряжения на ключевой линии электропередачи 400 кВ. Это привело к автоматическому отключению части молдавской энергосистемы. Отключения также затронули территорию Приднестровья.

Ранее глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль сообщил, что электроснабжение восстановили во всех регионах страны. Особенно сложная ситуация была в Киеве, где из-за блэкаута была парализована работа метро. К настоящему моменту все три линии подземки функционируют штатно.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше