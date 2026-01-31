На Украине и в Молдавии после блэкаута начались проблемы с интернетом

Как заявило Министерство энергетики Молдовы, сбои начались из-за повреждений в украинских энергосетях, вызвавших падение напряжения на ключевой линии электропередачи 400 кВ. Это привело к автоматическому отключению части молдавской энергосистемы. Отключения также затронули территорию Приднестровья.
Ранее глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль сообщил, что электроснабжение восстановили во всех регионах страны. Особенно сложная ситуация была в Киеве, где из-за блэкаута была парализована работа метро. К настоящему моменту все три линии подземки функционируют штатно.
