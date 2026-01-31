СК показал кадры из сауны в Прокопьевске, где погибли 5 подростков

Компания подростков в возрасте от 15 до 17 лет отмечала в сауне три дня рождения. Неожиданно начался пожар. В результате погибли три 16-летние девочки и двое мальчиков, 15 и 17 лет. Еще одной девочке удалось спастись. Она не пострадала. Площадь возгорания достигла 70 квадратных метров. СМИ утверждают, что все подростки учились в местном физкультурном техникуме.