250 человек эвакуированы в Железногорске из-за падения БПЛА во дворе жилого дома

В Железногорске Курской области эвакуированы 250 человек после падения неразорвавшегося украинского беспилотника во дворе многоквартирного дома вечером в субботу, 31 января. Об этом сообщает «КП-Курск».
Как пояснил губернатор региона Александр Хинштейн, жильцы трех многоквартирных домов были экстренно эвакуированы в школу после инцидента. На место прибыли сотрудники оперативных служб для обезвреживания беспилотника.
Мирные жители смогут вернуться в свои дома после завершения работ саперами. Отмечается, что рядом с местом ЧП также находятся бригады скорой помощи.
Ранее KP.RU сообщал, что российские средства противовоздушной обороны сбили 41 беспилотник ВСУ над несколькими регионами России. В Минобороны уточнили, что девять дронов также были сбиты над территорией Курской области.