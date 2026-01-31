Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео с места трагедии в Кемеровской области, где погибли 5 подростков

Опубликовано видео с места трагедии в Прокопьевске, где в частной сауне погибли пятеро подростков.

Опубликовано видео с места трагедии в Прокопьевске, где в частной сауне погибли пятеро подростков. На кадрах видны обугленные стены внутри заведения, стол с пустыми коробками из-под пиццы и машины экстренных служб у входа.

Как установило следствие, вечером в сауне на улице Кубанской компания подростков 16−17 лет отмечала дни рождения троих друзей. Большинство из них были студентами местного физкультурного техникума. Возгорание, начавшееся в парной, быстро распространилось, охватив более 70 квадратных метров.

Спастись удалось 16-летней девушке. Пятерых её друзей пожарные нашли без признаков жизни. Ранее сообщалось, что в заведении разрешалось проносить собственные продукты и алкоголь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.